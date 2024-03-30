Тель-Авив, Израиль, 31 марта, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Израильская полиция арестовала 16 участников антиправительственной акции в Тель-Авиве за нарушение общественного порядка. Также правоохранители выписали демонстрантам девять штрафов по 1 тыс. шекелей за блокирование движения транспорта в городе, сообщил 31 марта портал Ynet.

OpenClipart-Vectors Протест

Митинг прошёл вечером 30 марта. По данным издания, участники марша в Тель-Авиве учинили беспорядки, начали блокировать движение по шоссе Аялон [на востоке города] в обоих направлениях. Полиция применила спецсредства для разгона демонстрантов, после этого дорога была открыта для движения.

Газета The Times of Israel написала, что в Тель-Авиве субботним вечером одновременно прошли две протестные акции. Их участниками стали тысячи человек. На первом митинге люди требовали скорейшего возвращения удерживаемых в секторе Газа заложников, участники второй акции призывали к отставке израильского правительства.

В этот же день демонстрации прошли около двух резиденций премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта полиция Израиля задержала 16 участников антиправительственных протестов. Митингующие требовали отставки правительства страны, досрочных выборов и освобождения заложников, которых удерживает движение ХАМАС. В Тель-Авиве акцию согласовали на территории на Каплан-стрит, но несколько сотен протестующих начали незапланированные шествия по близлежащим улицам. Конная полиция силой разгоняла демонстрантов с дороги и производила аресты злостных нарушителей порядка.

Силовики 25 февраля задержали 21 участника акции протеста в Тель-Авиве. Полиция использовала для разгона антиправительственного митинга водомёты. Чтобы оттеснить толпу, конная полиция сбила с ног порядка десяти человек. Некоторым потребовалась помощь медиков.