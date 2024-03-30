Вашингтон, 31 марта, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск в очередной раз сделал прогноз о дальнейшей участи Украины. По мнению предпринимателя, она может потерять ещё больше территорий и в конце концов лишиться доступа к Чёрному морю. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х 30 марта.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Маск считает, что для Украины было «трагической потерей нападать на более крупную армию».

«Любой дурак мог бы это предсказать. Россия продолжит наступление, пока не упрется в Днепр», — считает он.

Илон Маск напомнил, что ещё год назад он советовал ВСУ перейти на оборонительную позицию, «укрепиться», но время, по мнению бизнесмена, упущено.

«Если конфликт продлится достаточно долго, падёт и Одесса. Вопрос о том, потеряет ли Украина весь доступ к Чёрному морю или нет, остаётся открытым. Я рекомендую урегулировать это путём переговоров, прежде чем это произойдёт», — посоветовал Маск.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта Илон Маск также настаивал, что Украина может потерять ещё большее людей и территорий, если не начнёт процесс мирных переговоров.

Американец писал о том, что украинских военных отправляют умирать в окопы впустую.

Ранее Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Соединённые Штаты зря растратили свои запасы вооружения ради помощи Украине.

Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые заявил, что Киев готов к переговорам с Россией до выхода украинской армии на границы 1991 года.

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву в марте 2024 года заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.