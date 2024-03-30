Курск, 31 марта, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Режим опасности атаки беспилотников объявили в ночь на 31 марта в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Село Тёткино в Курской области после обстрела

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал губернатор в Telegram-канале.

Пост Старовойт опубликовал в 00:47 мск.

Как передавало ИА Регнум, утром 30 марта курское село Гуево Суджанского района подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших среди жителей не было. Повреждения получили четыре домовладения, а также хозяйственные постройки и заборы. Собственникам имущества власти пообещали оказать помощь в восстановлении.

28 марта в Курской области в результате ударов по посёлку Тёткино со стороны ВСУ были повреждены шесть домов, у них выбило окна, посекло фасады и заборы, разрушило дворовые постройки. Жители не пострадали.