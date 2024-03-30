Париж, 31 марта, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Представителям России и Белоруссии «будут не рады» на Олимпиаде в Париже, заявила во время визита на Украину мэр французской столицы Анна Идальго.

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«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. И хочу сказать украинским атлетам и всему украинскому народу, что мы их очень поддерживаем», — привело её слова газета Le Monde.

Издание сослалось на опубликованную в соцсети X видеозапись, которую распространила антироссийская ассоциация, выступающая за недопуск на Олимпийские игры российских атлетов.

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Как сообщало ИА Регнум, МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады в июле 2024 года в Париже. Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд 19 марта заявил, что медали, которые они получат, не будут учитываться ни в одной из турнирных таблиц. К Играм-2024, по его словам, допустили 12 российских и семь белорусских спортсменов, согласившихся выступать под нейтральным флагом. По мнению экспертов, на Олимпиаду могут квалифицировать ещё 36 атлетов из России и 22 из Белоруссии.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Олимпийские игры без российских атлетов будут ущербными и неинтересными, поскольку россияне лидируют по многим направлениям. Он добавил, что Россия станет развивать свой спорт, будет заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.

Международный спорт сделали заложником политических дрязг, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия возлагает надежды на создание альтернативных международных турниров, добавил представитель Кремля.

Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.