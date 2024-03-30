* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Варшава, 30 марта, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Боевики из польского добровольческого корпуса (ПДК) заявили о сотрудничестве с украинским «Русским добровольческим корпусом» (РДК — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в Telegram-канале РДК*.

Иван Шилов ИА Регнум

Под постом есть видео с мужчинами в камуфляже с оружием.

«С первых дней создания польского корпуса его солдаты стояли в одном ряду с солдатами Русского корпуса (украинского «Русского добровольческого корпуса*. — Прим. ред.»)», — комментирует голос за кадром на польском, а потом на русском языке.

В подписи к видео утверждается, что голос принадлежит командиру РДК*.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России ударами в ночь с 27 на 28 марта уничтожили в Харькове около полусотни военнослужащих. В их числе боевики украинской группировки «Русский добровольческий корпус»*, которые готовились к новому нападению на Белгородскую область, а также, возможно, иностранные лётчики, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ФСБ предотвратила попытку создания в Москве преступной группы из числа сторонников РДК*. Всего силовики задержали семерых жителей столицы.

По информации Минобороны РФ, на Украине с начала спецоперации уничтожены свыше 5,9 тысячи иностранных боевиков и больше всего среди них (1497) граждан Польши.

В марте 2024 года главное управление разведки Украины сообщило, что в её международный легион входят наёмники из более чем 50 стран мира, включая США и Великобританию.

Сотрудникам ФСБ нужно искать предателей, действующих против России в составе диверсионно-разведывательных групп, и наказывать без срока давности, заявил 19 марта президент Владимир Путин.