Вашингтон, 30 марта, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Избирательный штаб бывшего главы Белого дома Дональда Трампа потребовал от президента США Джо Байдена извиниться перед христианами за то, что он назначил на пасхальное воскресенье, 31 марта, «день видимости трансгендеров».

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

Накануне была опубликована прокламация Байдена в которой он объявил 31 марта «днём видимости трансгендеров» — в знак поддержки сменивших пол людей, защиты их от насилия и дискриминации.

«Мы направляем послание всем трансгендерам-американцам. Вы любимы, вас слышат, вас понимают, вы сопричастны, вы — Америка. Вся моя администрация и я поддерживаем вас», — цитирует Белый дом своего лидера.

В окружении Трампа такое заявление назвали «богохульством» и ещё одним примером «наступления администрации Байдена на христианскую веру».

Сторонники кандидата-республиканца призвали «разваливающуюся кампанию Джо Байдена и Белый дом» извиниться перед миллионами католиков и христиан по всей Америке, которые верят, что 31 марта есть место для одного празднования — воскрешения Христа.

Как сообщало ИА Регнум, Белый дом в ходе дискуссий по финансированию части федеральных ведомств США согласился запретить вывешивание флагов ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) над американскими посольствами.

Издание The Hill написало о том, что житель американского штата Флорида подал в суд на руководство школы, в которой учится его сын. Мужчину возмутило, что в комнате, где велось обучение, вывешивали флаг ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).