Москва, 30 марта, 2024, 21:41 — ИА Регнум. В Москве в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на Калужском шоссе погибли два человека, сообщили 30 марта в столичной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что на 84-м км Калужского шоссе произошло столкновение автомобилей «Фольксваген» и «Газель».

«В результате дорожной аварии водитель и пассажир «Фольксвагена» скончались», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате ДТП в подмосковной Кашире погибли три человека, ещё двое получили травмы. Предварительно, легковой автомобиль столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

Кроме того, сообщалось, что 1 марта в Москве на Новорязанском шоссе столкнулись несколько автомобилей. ДТП произошло в районе съезда с Волгоградского проспекта на Московскую кольцевую автодорогу (МКАД).