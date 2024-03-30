Сочи, Краснодарский край, 30 марта, 2024, 21:38 — ИА Регнум. В Сочи местные жители присоединились к акции «Журавли» в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится на сайте администрации города.

Администрация города Сочи

На девятый день с момента трагедии жители Сочи выражают поддержку в стойкости соотечественников и скорбят вместе с семьями и близкими погибших, рассказали в мэрии.

«Акция, посвящённая памяти жертв террористической атаки в «Крокус Сити Холле», объединила около 200 человек. Сочинцы и гости курорта на площади Южного мола из свечей выложили огненную картину в виде улетающих в небо журавлей», — сообщили в администрации города.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 марта у стен красногорского ТРЦ «Крокус Сити Холл» в память о погибших в теракте зажгли составленные из свечей фигуры журавлей.

На девятый день после теракта в траурных мероприятиях возле «Крокус Сити Холла» приняли участие представители общественных организаций, волонтёры и все желающие почтить память погибших.

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После этого состоялся концерт симфонического оркестра в память о погибших.

Мероприятие началось и завершилось минутой молчания под звуки колокола.

Концерт отрывка из «Ромео и Джульетты» композитора Сергея Прокофьева был исполнен под руководством дирижёра Валерия Гергиева. В завершение концерта в небо пустили яркий луч света.

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Отмечалось, что многие люди пришли с лампадами и цветами. На стене «Крокус Сити Холла» появилась проекция со всеми жертвами теракта.

С первыми аккордами оркестра начался проливной дождь, однако никто не ушёл с концерта.

В траурных мероприятиях возле «Крокус Сити Холла» приняли участие представители общественных организаций, волонтёры и все желающие почтить память погибших.

Днём на месте стихийного мемориала у «Крокуса» архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил панихиду.

Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта.

По последним данным, в результате нападения погибли 144 человека. После нападения правоохранители задержали 12 человек, которых позже суд арестовал в качестве обвиняемых в организации теракта.