Вашингтон, 30 марта, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не исключают, что к случаям возникновения у американских чиновников «гаванского синдрома» причастен «иностранный противник». Об этом сообщает телекомпания CBS со ссылкой на источники.

Дарья Драй ИА Регнум

Телекомпания опубликовала фрагмент предстоящего выпуска программы 60 Minutes, из которого следует, что источники CBS утверждают, что у них появились доказательства того, что за атаками на американских граждан может стоять «иностранный противник».

Отмечается, что, по данным CBS, представитель Пентагона во время саммита НАТО в Вильнюсе начал испытывать симптомы «гаванского синдрома» и обратился к врачам. Вместе с тем телекомпания приводит слова экс-сотрудника американской разведки, который утверждает, что «у Москвы нет каких-либо ограничений, что ей делать и кого атаковать».

Кроме того, CBS отмечает, что к одному эпизоду проявления «гаванского синдрома» у американского чиновника может быть причастен задержанный во Флориде Виталий Ковалёв.

Как передавало ИА Регнум, Пентагон профинансировал эксперименты на хорьках с целью установить, могут ли радиоволны быть причиной так называемого «гаванского синдрома», от проявлений которого страдают сотни американских дипломатов за рубежом.

Уточнялось, что в базе данных правительства США указано выделение гранта в размере 750 тыс. долларов Университету Уэйна в штате Мичиган. Объектами экспериментов стали хорьки, исследователи пояснили, что реакции мозга этих животных сходны с человеческими.

Проявления «гаванского синдрома» впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Представители американских дипмиссий жаловались на головные боли, тошноту, головокружение и проблемы со слухом. Позднее подобные случаи были отмечены и у сотрудников разведки США, а также американских госслужащих, работающих в Австрии, странах Африки, Таджикистане и России.

Всего, по данным главы ЦРУ Ульяма Бернса, от проявлений «гаванского синдрома» пострадали несколько сотен человек. Причины аномалии до сих пор не найдены.