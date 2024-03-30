Париж, 30 марта, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Западные страны в панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Все нынешние волнения, словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о «военной экономике», вливаемые миллиарды евро — всё это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы: Россия явно победила, НАТО проиграло!» — написал он в социальной сети Х.

По его мнению, сейчас единственная разумная позиция заключается в мирных переговорах.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский всё время просит помощи у Запада, но он сам виноват в катастрофическом положении ВСУ, считает польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак.

28 марта колумнист британской газеты The Times Иан Мартин сообщил, что неблагоприятная для Киева обстановка в зоне проведения спецоперации заставляет страны Запада готовиться к «катастрофическому поражению» ВСУ.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и по-прежнему к ним готова, но такие переговоры должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.