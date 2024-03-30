Новороссийск, Краснодарский край, 30 марта, 2024, 20:40 — ИА Регнум. В Новороссийске вечером 30 марта пройдут учения с выполнением стрельб, сообщается в Telegram-канале городского муниципального центра управления.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля в морской акватории порта Новороссийска прошли мероприятия с выполнением стрельб.

Ранее военные учения прошли в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев отметил, что в муниципалитете всё спокойно, и объяснил местным жителям громкие звуки тренировкой расчётов ППДО с применением реактивных бомбомётов.