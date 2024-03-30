Киев, 30 марта, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в Киеве и четырёх областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сирены воздушной тревоги также звучат в Днепропетровской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 29 на 30 марта воздушную тревогу объявили на территории трёх украинских регионов: в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях. Жителей предупредили об опасности с воздуха в период с 23:52 мск до 03:02 мск.

Утром 29 марта на всей территории Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сигналы об опасности предупредили украинцев в 05:00 мск.

На фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске, Львове, в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.