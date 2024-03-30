Москва, 30 марта, 2024, 20:05 — ИА Регнум. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) определились все пары полуфинальных серий. Последние четвертьфинальные матчи завершились в субботу, 30 марта.

Так, в полуфинале между собой сыграют «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск); «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург).

Первыми сыграют 2 апреля «Локомотив» и «Трактор», 3 апреля на лёд выйдут «Металлург» и «Автомобилист».

Как передавало ИА Регнум, 30 марта магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв московский «Спартак» в шестом матче четвертьфинальной серии. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. «Металлург» выиграл серию со счётом 4:2.

В субботу, 30 марта, ярославский «Локомотив» также вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв омский «Авангард» в седьмом матче четвертьфинальной серии. Встреча завершилась со счётом 2:0.