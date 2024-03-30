Москва, 30 марта, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль перед матчем с екатеринбургским «Уралом» заявил, что стартовый состав команды ему подсказывает Бог.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут что‑то, хотят чего‑то плохого, хотят навредить. Стартовый состав подсказывает мне Бог. Как он решает, мы делаем то же самое», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил, что отставка Абаскаля с поста главного тренера «Спартака» является решённым делом. По его словам, одним из кандидатов на замену является Станислав Черчесов.

10 марта «Спартак» потерпел поражение от воронежского «Факела» в матче 20‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:2. «Красно-белые» второй раз в сезоне уступили «Факелу». После этого поражения «Спартак» обратился к своим болельщикам с просьбой о поддержке.

2 марта Абаскаль решил, что будет смотреть матч с санкт-петербургским «Зенитом» на базе команды в Москве. Та встреча завершилась вничью — 0:0.

В декабре Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал Абаскаля на три матча, один из которых условно, из-за скандального эпизода с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей во время игры в Грозном.