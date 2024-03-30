Красногорск, 30 марта, 2024, 19:57 — ИА Регнум. У стен красногорского ТРЦ «Крокус Сити Холл» в память о погибших в теракте зажгли составленные из свечей фигуры журавлей. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум.

ИА Регнум

На девятый день после теракта в траурных мероприятиях возле «Крокус Сити Холла» приняли участие представители общественных организаций, волонтёры и все желающие почтить память погибших.

Как передавало ИА Регнум, ранее на месте стихийного мемориала у «Крокуса» архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил панихиду.

Участие в поминальной службе приняли родственники и близкие погибших в результате теракта, а также представители власти, волонтёры и граждане, пришедшие почтить память жертв трагедии. Жители и гости столичного региона также продолжают нести цветы к стихийному мемориалу.

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По данным МИД России, более 250 глав и сотрудников свыше 130 иностранных дипломатических миссий приняли участие в траурной церемонии у «Крокус Сити Холла».