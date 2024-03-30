Тбилиси, 30 марта, 2024, 19:44 — ИА Регнум. В Грузии 30 марта произошло сразу три землетрясения магнитудами 4,0; 4,2 и 4,8, сообщил грузинский Национальный центр сейсмического мониторинга.

Анастасия Павлова ИА Регнум

Так, первые подземные толчки произошли в 17:44 по местному времени (16:44 мск) магнитудой 4,8. Эпицентр находился в 10 км от города Они в регионе Рача.

Второе землетрясение произошло спустя шесть минут в девяти километрах от города Они магнитудой 4,2. Третье — спустя сорок минут в восьми километрах от Они магнитудой 4,0.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта мощное землетрясение произошло в Казахстане. Как сообщили сейсмологи, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в 31 км к югу от Алма-Аты. В Алматинской области жители ощущали подземные толчки силой пять баллов.

В этот же день землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали на севере Киргизии. Эпицентр находился в Иссык-Кульской области. В результате никто не пострадал.