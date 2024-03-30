Магас, 30 марта, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Ингушетию с рабочим визитом. К приезду делегации из Москвы в столице республики Магасе была организована выставка продукции восьми предприятий региона и представлены возможности народных художественных промыслов Ингушетии.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов и Денис Мантуров посетили промпредприятия Ингушетии

Денис Мантуров и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ознакомились с работой межрегионального кластера алюминиевой промышленности, зарегистрированного в Минпромторге. В его состав входит завод по производству алюминиевых профилей РИАК и литейный завод РИАЛ. Директор предприятия Ахмед Тумгоев рассказал гостям об особенностях производства, о том, как устроен процесс реализации выпускаемой продукции, а также о спросе на нее. Он отметил, что алюминиевый кластер имеет важное значение для Ингушетии, поскольку благодаря ему на территории региона организовались три смежных производства.

Делегация Минпромторга РФ посетила ООО ОСП «Техстрой» — резидента промышленной площадки, расположенной в Карабулаке. Специализацией предприятия является выпуск полимерных труб, а производственная мощность составляет 68 тонн в сутки.

Рассказывая о производстве, Махмуд-Али Калиматов напомнил, что полимерные трубы на сегодняшний день активно применяются в самых разных отраслях, среди которых строительство, водоснабжение, канализация, газоснабжение и теплоснабжение. Помимо таких качеств, как прочность и долговечность, они отличаются незначительным воздействием на окружающую среду. Он констатировал, что предприятие по выпуску полимерных труб является одним из ключевых для республики. Это производство имеет важнейшее значение в решении задач по импортозамещению и насыщению потребительского рынка продукцией российского производства высокого качества.

Также в ходе своего визита в Ингушетию Денис Мантуров посетил швейное объединение «4БРА». Помимо установленного здесь современного оборудования, фабрика в своей работе использует так называемое поточное производство — это наиболее прогрессивный метод, характерный для промышленных швейных предприятий.

Директор фабрики Магомет Марзиев рассказал гостям об особенностях работы, заострив при этом внимание на широком профиле производства и высоком качестве выпускаемой продукции. Как пояснил Махмуд-Али Калиматов, швейное производство испытывает значительный недостаток квалифицированных кадров. Денис Мантуров выразил готовность оказать необходимую помощь в решении вопроса. По его словам, эта тема будет вынесена на осуждение с профильными вузами и колледжами.

В ходе рабочей поездки в Ингушетию Денис Мантуров общался с руководством предприятий, расспрашивал их об имеющемся потенциале и перспективах расширения производств. Он хотел выяснить, какую поддержку может оказать им Минпромторг России.