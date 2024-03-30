ДНР, 30 марта, 2024, 19:00 — ИА Регнум. ВС России уничтожили мост в подконтрольном украинской армии Курахово в ДНР, который использовался Вооружёнными силами Украины (ВСУ) для переброски резервов. Видеокадры уничтожения опубликовал военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

Кадр из видео

По словам военкора, мост уничтожил расчёт РСЗО «Ураган» 238-й гвардейской артиллерийской бригады ВС РФ. Поддубный отметил, что ВСУ использовали мост для подвоза боеприпасов, техники, а также для перевозки личного состава.

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Как передавало ИА Регнум, 30 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил в ходе брифинга, что украинские силы за неделю потеряли на южнодонецком направлении более 860 бойцов.

По данным ведомства, с 23 по 30 марта подразделения Восточной группировки российских войск улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и украинской нацгвардии. Бои шли у села Малиновка в Запорожской области, у сёл Урожайное и Макаровка, города Угледара в ДНР.

Пять атак украинских штурмовиков отражены возле сёл Старомайорского и Водяного в ДНР, села Приютного в Запорожской области.

Противник потерял убитыми и ранеными более 860 бойцов, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии. В их числе две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши и две гаубицы FH-70 производства Великобритании, уточнил Конашенков.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский изменил риторику в отношении переговоров с Россией. Он заявил о готовности к переговорам с Москвой в случае выхода ВСУ на те участки, которые они занимали в феврале 2022 года. По мнению политолога Ростислава Ищенко, это может быть связано с ожиданием крупного наступления ВС России. Почти ежедневно поступают сообщения о том, что российские военнослужащие освобождают населённые пункты.