Берлин, 30 марта, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Ввод сухопутных войск стран Запада на Украину не изменит ситуацию в пользу Киева, а лишь усугубит её. Об этом заявил генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Развёртывание на Украине сухопутных войск отдельных стран, с какой бы целью это ни было сделано, не улучшит ситуацию. Наоборот, она станет более сложной и неуправляемой», — предупредил он в эфире подкаста телерадиокомпании MDR.

Бюлер отметил, что у военных стран Североатлантического альянса уже есть негативный опыт операций, когда разные контингенты и несколько командных структур мешали успешной координации войск.

«Раздробленность, отсутствие единства командования — это не очень хорошо. Это только всё усложняет и не поможет общей ситуации», — уточнил военный эксперт.

Эрхард Бюлер подчеркнул, что риторику о вводе войск НАТО на Украину можно использовать лишь как сдерживающий фактор, но в реальности «держаться подальше» от реализации таких замыслов.

Как передаёт ИА Регнум, ранее немецкое СМИ сообщало о докладе экспертов бундесвера, в котором они, пытаясь оправдать отправку военных какой-либо из стран НАТО, заявили, что такой шаг сделает только это государство участником конфликта. Речи о вовлечении всего блока в конфликт не идёт, поскольку действия той или иной страны Североатлантического альянса находятся вне рамок заранее согласованной операции.

О том, что в ЕС обсуждают отправку сухопутных войск стран — членов альянса на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита по поддержке Киева в Париже в конце февраля.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что ряд стран НАТО решили устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине, которые там находились и ранее этого заявления Макрона.

Москва не раз предупреждала страны НАТО об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против России на Украине, напомнил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.