Торжок, Тверская область, 30 марта, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время разговора с вдовами участников спецоперации записал, чем помочь им и их близким. Видеокадры опубликовал тележурналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

кадр из видео

На представленных журналистом кадрах видно, как президент делает письменные пометки во время разговора со вдовами участников спецоперации. При этом беседа проходит стоя, а бумаги, на которых делаются записи, Путин держит в руках.

Как передавало ИА Регнум, после президентских выборов Владимир Путин совершил 27 марта первую поездку в Тверскую область. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, посещение связано с отмечавшимся накануне Днём работника культуры. Визит в Торжок президент начал с выставочного комплекса «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея.

Во время визита Путин также посетил 344-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава.

Главе государства продемонстрировали ударные вертолёты Ми-8 и Ми-28. Также Путин побеседовал с лётчиками, которые проходят подготовку в центре.

Российский лидер выразил уверенность в достижении всех поставленных задач в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащие выразили российскому лидеру свою признательность и уважение, заверив, что не подведут Верховного главнокомандующего ВС России.

Кроме того, президент провёл рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Глава государства выслушал доклад о социально-экономическом развитии региона. Путин отметил быстрый рост промышленного производства в Тверской области по сравнению с другими субъектами страны. По словам губернатора, этому способствует развитие машиностроения в области.