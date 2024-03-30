Берлин, 30 марта, 2024, 18:03 — ИА Регнум. В Берлине проходит пасхальная демонстрация за мирные переговоры по Украине и против вовлечения Германии в конфликт, сообщает 30 марта «РИА Новости».

IMAGO/Christian Ditsch/ www. imago-images.de/ Global Look Press

Отмечается, что демонстранты собрались на Карл-Маркс-аллее на востоке города, организаторы заявили о шести тысячах участников.

Протест проходит под лозунгом «Боеспособность? Никогда больше». Многие принесли комбинированные русско-немецкие флаги и символику Палестины.

«Это безумие, что зеленые политики из своих уютных и не знавших войны квартир призывают украинцев лезть в окопы», — заявил перед демонстрантами экс-дипломат при ОБСЕ Михаэль фон дер Шуленбург.

Другие спикеры также призвали остановить поставки оружия, стремиться к миру и общеевропейской системе безопасности с вовлечением России.

Как передавало ИА Регнум, ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, поддерживающий поставки оружия ВСУ, высказал мнение, что надеяться на скорое урегулирование конфликта на Украине «с хорошим концом» не стоит.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и по-прежнему к ним готова, но такие переговоры должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.