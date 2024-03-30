Лондон, 30 марта, 2024, 18:09 — ИА Регнум. В центре Лондона проходит акция протеста, где десятки тысяч человек требуют прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Сообщается, что активисты с палестинскими флагами движутся к Трафальгарской площади. Они выкрикивают лозунги в поддержку Газы: «Свободу Палестине», «Перемирие немедленно» и «Израиль — государство-террорист».

СМИ уточняет, что акцию организовали британские профсоюзы, не представленные в парламенте крайне левые партии, а также студенческие объединения. Вместе с другими требованиями люди призывают правительство Великобритании ввести запрет на продажу оружия Израилю.

Несмотря на численность участников акции протеста, о случаях нарушения общественного порядка не сообщалось.

Как отмечает Sky News, подобные акции проводятся в Лондоне практически еженедельно. Однако эта демонстрация не смогла собрать свыше 100 тыс. участников, как планировали её организаторы. В ноябре 2023 года на улицы британской столицы по субботам выходило до полутысячи сторонников прекращения военной операции Израиля в секторе Газа. По оценкам Скотленд-Ярда, на обеспечение безопасности в ходе массовых акций в поддержку Палестины потрачено уже свыше 32 млн фунтов стерлингов.

Как передавало ИА Регнум, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Тогда Израиль в ответ на атаку ХАМАС начал бомбардировки жилых кварталов Газы, а также начал наносить удары по отдельным районам Ливана и Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Глава государства уточнил, что в Вашингтоне не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, и оказывали давление на обе стороны.

Также в Кремле призвали Палестину и Израиль сохранять сдержанность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке чревато разрастанием и выходом за нынешние рамки арабо-израильского конфликта.

По данным на 15 февраля, число погибших в результате атак со стороны Израиля достигло 28 663 человек, ещё 68 395 получили ранения. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа.