Хмельницкий, Украина, 30 марта, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Сотрудники Хмельницкого областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) обратились в полицию с заявлением о нападении со стороны «группы агрессивных местных жительниц» на служащих Шепетовского районного военкомата во время проведения «мер оповещения».

Кадр из видео

В сообщении ТЦК, опубликованном в Facebook (запрещён в РФ, принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ), сказано, что в результате нападения был повреждён служебный автомобиль.

«Убеждены, что правоохранительные органы полно и всесторонне проведут расследование и дадут объективную правовую оценку действиям указанных лиц. Напоминаем, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность», — сказано в заявлении ТЦК.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878030" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее киевское издание «Страна. ua» опубликовало несколько видеозаписей из хмельницких пабликов. На одной из них несколько человек в военной форме разговаривают с мужчиной, а затем силой заталкивают его в автомобиль. За кадром автор видео сообщает, что человек, которого пытались таким образом мобилизовать, — инвалид и отец пятерых детей. Ещё на одной записи можно увидеть, что женщины наносят удары по автомобилю, выбивают окно, а сидевший в машине человек в военной форме убегает от них.

Как передавало ИА Регнум, руководители киевского режима ранее заявили о значительном количестве уклоняющихся от призыва в ВСУ. В частности, только в Полтавской области число не явившихся в военкоматы составляет около 30 тысяч человек.

Также киевские СМИ регулярно сообщают о попытках сотрудников ТЦК с применением силы задерживать военнообязанных и о сопротивлении, которое оказывают работникам военкоматов женщины и пожилые люди.