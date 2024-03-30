Украинские военкомы пожаловались на нападение группы агрессивных женщин
В Хмельницком военкомы обратились в полицию из-за нападения «агрессивных женщин»
Хмельницкий, Украина, 30 марта, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Сотрудники Хмельницкого областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) обратились в полицию с заявлением о нападении со стороны «группы агрессивных местных жительниц» на служащих Шепетовского районного военкомата во время проведения «мер оповещения».
В сообщении ТЦК, опубликованном в Facebook (запрещён в РФ, принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ), сказано, что в результате нападения был повреждён служебный автомобиль.
«Убеждены, что правоохранительные органы полно и всесторонне проведут расследование и дадут объективную правовую оценку действиям указанных лиц. Напоминаем, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность», — сказано в заявлении ТЦК.
Ранее киевское издание «Страна. ua» опубликовало несколько видеозаписей из хмельницких пабликов. На одной из них несколько человек в военной форме разговаривают с мужчиной, а затем силой заталкивают его в автомобиль. За кадром автор видео сообщает, что человек, которого пытались таким образом мобилизовать, — инвалид и отец пятерых детей. Ещё на одной записи можно увидеть, что женщины наносят удары по автомобилю, выбивают окно, а сидевший в машине человек в военной форме убегает от них.
Как передавало ИА Регнум, руководители киевского режима ранее заявили о значительном количестве уклоняющихся от призыва в ВСУ. В частности, только в Полтавской области число не явившихся в военкоматы составляет около 30 тысяч человек.
Также киевские СМИ регулярно сообщают о попытках сотрудников ТЦК с применением силы задерживать военнообязанных и о сопротивлении, которое оказывают работникам военкоматов женщины и пожилые люди.