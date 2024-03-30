Псебай, Краснодарский край, 30 марта, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Десятилетнего мальчика, пропавшего два дня назад в Мостовском районе Краснодарского края, нашли мёртвым. Об этом сообщает 30 марта пресс-служба краевого следственного управления СК.

СУ СКР по Краснодарскому краю

Вечером 28 марта мать мальчика сообщила в правоохранительные органы, что днём её ребёнок, имеющий особенности развития, ушёл из дома в посёлке Псебай и не вернулся. Было возбуждено уголовное дело и начаты поиски.

Тело мальчика нашли 30 марта в устье реки, внешних признаков насильственной смерти не было. Причину гибели ребёнка установит экспертиза, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в деревне Полоное Псковской области пропала 11-летняя девочка. Через несколько дней в реке нашли её куртку, после чего спасатели продолжали работать на реке. В конце февраля тело девочки нашли неподалёку от деревенского храма, а позднее задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний мужчина. Ему предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве малолетней и поместили под арест.