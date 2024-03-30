Киев, 30 марта, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Около 80% мощностей украинского энергетического холдинга «ДТЭК» уничтожены или повреждены в результате взрывов, которые произошли в последние две недели марта. Об этом сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук.

Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Киев

«Если говорить об объектах распределения электроэнергии, они по всей стране получили очень серьёзный ущерб. Сейчас мы в ситуации, когда у нас около 80% установленной мощности повреждены или уничтожены полностью», — рассказал он в эфире телеканала «Рада».

Сахарук уточнил, что сильно пострадали пять из шести тепловых станций: некоторые блоки разрушены почти полностью, некоторые — частично.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России (ВС РФ) нанесли массированные групповые высокоточные удары, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал», по энергетической инфраструктуре Украины и объектам противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ 22 и 29 марта, а также ранее.

В результате удара российской армии 22 марта была полностью разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области. По информации СМИ, ударами разбиты все блоки, повреждено вспомогательное оборудование.

Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила о повреждении крупнейшей гидроэлектростанции Украины ― Днепровской ГЭС. Работу гидроэлектростанции из-за серьёзных повреждений остановили.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что в результате ударов, кроме энергетических объектов, российские военные дезорганизовали функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов украинской армии.