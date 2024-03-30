Вашингтон, 30 марта, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Шведские истребители JAS 39 Gripen, которые Запад намерен передать киевскому режиму, не смогут остановить наступление российской армии. Об этом заявил бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest.

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Он отметил, что Киеву уже передали советские самолеты МиГ, готовится передача американских F-16, но они никак не меняют сложное положение ВСУ.

«Теперь, похоже, Запад хочет отправить Украине военные самолёты JAS 39 Gripen, разработанные шведской корпорацией Saab», — говорится в статье.

Эксперт отметил, что ВСУ однозначно проигрывают в конфликте, а НАТО пытается пичкать их техникой, которая по большей части старая и бесполезная.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что вопрос передачи Украине истребителей Gripen продолжает обсуждаться.

Как передавало ИА Регнум, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Россия послала сигнал НАТО, что уничтожит поставленные Украине американские истребители F-16. Комментируя российский удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, он отметил, что нанесённый аэродрому ущерб, возможно, замедлит поставку истребителей.

Президент России Владимир Путин заявил, что предполагаемые поставки американских истребителей F-16 украинской армии не поменяют ситуацию на поле боя. Они будут нещадно уничтожаться, как и другая западная техника ВСУ.

Российский лидер добавил, что истребители F-16 станут для России законной целью, если их направят против ВС РФ с аэродромов третьих стран.