Москва, 30 марта, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок нужно купить карту и учебник истории, заявила 30 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Fabian Sommer / dpa / globallookpress.com Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Так она прокомментировала высказывания Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в войну с РФ и именно поэтому якобы отказывается от мирных переговоров по конфликту на Украине.

«Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали натовские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», — сказала Захарова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, в своём заявлении Бербок также выступила с утверждением, что если Россия победит на Украине, то под угрозой якобы окажутся безопасность в Европе и международный порядок. При этом она высказалась против отправки западных войск на Украину.

Пытаясь обвинить президента России в отказе от переговоров по Украине, Бербок хочет перенести на Россию вину за срыв переговорного процесса, отмечал в беседе с ИА Регнум руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

Заявления Запада о якобы имеющихся планах России после Украины напасть на Европу — это чушь и бред, отмечал ранее Владимир Путин. У Москвы и стран ЕС нет территориальных претензий друг к другу, а Россия заинтересована в конструктивных отношениях, заявлял глава государства.

В марте 2024 года президент отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и по-прежнему к ним готова, но такие переговоры должны быть основаны на реальности.