Тихвин, Ленинградская область, 30 марта, 2024, 17:26 — ИА Регнум. В Ленинградской области жителя Тихвина задержали за комментарий о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает издание «Фонтанка».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В материале говорится, что 26-летний уроженец Башкирии, работающий сварщиком в Тихвине, написал под публикацией о теракте в «Крокус Сити Холле» в соцсети «ВКонтакте» комментарий со «смайликами, умаляющий ценность человеческой жизни».

Вскоре правоохранительные органы нашли автора комментария. Отмечается, что мужчина признал свою вину и объяснил комментарий желанием «снизить излишнюю эмоциональность других пользователей».

По данным издания, мужчину отпустили под обязательство о явке. Уточняется, что уголовное дело в отношении него на данный момент не возбуждали.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта силовики задержали блогера из Башкирии Рустама Абсалямова, который радовался совершению террористического акта в «Крокус Сити Холле».

На допросе мужчина признал, что опубликовал серию стримов, которые могли разжечь межнациональную рознь.

Кроме того, он назвал свой поступок недопустимым и бесчеловечным и отметил, что Россия — многонациональная страна, в ней нет места межнациональной розни и сепаратизму.

Блогер подчеркнул, что его случай с задержанием может стать примером для тех, кто хочет привлечь к себе внимание на фоне трагедии.