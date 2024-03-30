Вашингтон, 30 марта, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов совершают ошибку, поддерживая Киев в конфликте с Россией, а расплачивается за это народ Украины, сообщил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своём Youtube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

В качестве Дэвис упомянул недавний визит американского сенатора Линдси Грэма в Киев, где тот призывал украинцев отправляться на фронт.

«Он пытается толкнуть больше мужчин на бессмысленную смерть», — завил он.

По его мнению, побуждать украинцев идти воевать, не имея шансов на победу, аморально, тогда как признать поражение на Украине властям США не позволяет их высокомерие.

«Высокомерие не позволяет нам признать невысказанную правду о том, как обстоят дела на местах. Но пора уже это сделать», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее военнослужащие элитных подразделений Вооружённых сил Украины обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в грядущей большой «катастрофе».

Украинские военные считают, что представители офиса главы киевского режима Андрей Ермак и Олег Татаров, министр обороны Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский ответственны за катастрофическое положение, в котором оказалась украинская армия.

Накануне, 28 марта, колумнист британской газеты The Times Иан Мартин сообщил, что неблагоприятная для Киева обстановка в зоне проведения спецоперации заставляет страны Запада готовиться к «катастрофическому поражению» ВСУ.