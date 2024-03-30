Санкт-Петербург, 30 марта, 2024, 17:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 15-летнего школьника, выигравшего миллион рублей, напали двое в балаклавах. Об этом 30 марта сообщило издание «Фонтанка».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Инцидент произошёл на Васильевском острове. По словам матери девятиклассника, неизвестные подкараулили сына у дома, набросились на него и затолкали в чёрный автомобиль.

Там они прижали к подростку какой-то предмет и потребовали перевести на криптокошелёк 1 млн рублей, выигранный им на ставках и в играх. Он не стал сопротивляться, и его отпустили.

Через некоторое время подозреваемых задержали. Ими оказались три жителя Васильевского острова в возрасте 14–15 лет. Двое из них учатся в той же школе, что и подвергшийся нападению подросток. При этом злоумышленники так и не получили денег, поскольку мать подростка успела оспорить перевод.

В настоящее время нападавших отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, в кадетской школе в Перми 14-летний кадет во время сдачи зачёта по подтягиваниям поссорился со сверстником и ударил его ножом в живот. Двое учащихся что-то не поделили, и в итоге один из них нанёс обидчику ножевое ранение в живот. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у подростка повреждение селезёнки и внутреннее кровотечение. Вред здоровью оценили как тяжкий. В отношении напавшего кадета возбудили уголовное дело.