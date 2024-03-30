Москва, 30 марта, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Посол Гвинеи-Бисау в Москве Альфреду Криштовау Лопеш Гомеш заявил, что всё мировое сообщество поддерживает Россию в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Это теракт, который осудил весь мир без исключения, в этой трагедии весь мир с Россией», — приводит слова посла «РИА Новости».

Дипломат напомнил, что Россия помогла Гвинеи-Бисау обрести независимость, поэтому его страна готова помогать России в борьбе с терроризмом, насколько это возможно.

Перед этим посол возложил цветы к мемориалу в память о жертвах теракта возле ТРЦ «Крокус Сити Холл».

Как передавало ИА Регнум, на девятый день после теракта в Красногорске у здания «Крокус Сити Холла» проходят траурные мероприятия. На месте стихийного мемориала у «Крокуса» архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил панихиду.

Участие в поминальной службе приняли родственники и близкие погибших в результате теракта, а также представители власти, волонтёры и граждане, пришедшие почтить память жертв трагедии. Жители и гости столичного региона также продолжают нести цветы к стихийному мемориалу.

По данным МИД России, более 130 дипмиссий приняли участие в траурной церемонии у «Крокус Сити Холла».