Казань, 30 марта, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Польский футболист казанского «Рубина» Мацей Рыбус заявил, что в России стал настоящим мужчиной, при этом болельщики и СМИ в Польше оскорбляли его и обвиняли в предательстве. Слова Рыбуса приводит портал sport. tvp. pl.

Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Мацей Рыбус

По словам полузащитника, после начала российской спецоперации на Украине он не хотел «реагировать поспешно» и сомневался, стоит ли ему покидать «Рубин». Польские футболисты Себастьян Шимански и Рафал Аугустыняк уехали из России, но у них здесь были только контракты, отметил он.

«У меня жена русская, двое сыновей, недвижимость и жизнь. Именно в России я стал настоящим мужчиной, создал семью, заработал деньги и обеспечил своё будущее. Именно там я добился своих наибольших футбольных успехов», — подчеркнул Рыбус.

Футболист рассказал, что получал сообщения с обвинениями в предательстве и продажности, с требованиями никогда не возвращаться в Польшу. Они причиняли боль, но такая реакция была ожидаемой.

Он признался, что в какой-то момент ненависть к нему достигла невероятного масштаба. Находились те, кто желал спортсмену смерти.

«Почему я должен уезжать из России? Я не причиняю никому вред, играя в футбол», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 34-летний полузащитник Мацей Рыбус подписал годовой контракт с «Рубином» в июне 2023 года, до этого выступал за «Спартак». В России он работает с 2012 года. Четыре сезона Рыбус отыграл за грозненский «Терек», в более чем сотне матчей выходил за московский «Локомотив». Команда с его участием стала чемпионом России и дважды выиграла Кубок страны.