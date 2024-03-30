Москва, 30 марта, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Посол Сербии в Москве Момчило Бабич встретился с сербским гражданином Зораном Попадичем, который выжил во время террористического акта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом сообщило посольство республики в РФ в Telegram-канале.

Посольство Республики Сербии

«Встреча посла Момчило Бабича с сербским гражданином Зораном Попадичем, выжившим во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, 22 марта 2024 года», — говорится в посте, сопровождённом фотографией.

В посольстве также отметили, что Момчило Бабич в субботу вместе с другими представителями дипломатического корпуса в Москве принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу у «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта.

«Посол Республики Сербии Момчило Бабич 30 марта с представителями дипкорпуса участвовал в церемонии возложения цветов к мемориалу у комплекса «Крокус Сити Холл» в память о жертвах теракта 22 марта 2024 года», — следует из сообщения.

Как передавало ИА Регнум, террористический акт в Красногорске в ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта.

Президент Сербии Александр Вучич в вечер трагедии заявил, что США и Великобритания могли иметь информацию о готовившихся в России терактах, так как предупреждали своих граждан, находящихся в России, чтобы они не посещали места массового скопления людей.

Вместе с Сербией России выразили соболезнования многие страны мира. В их числе: Белоруссия, Туркмения, Таджикистан, Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия, Перу, Чили, Венгрия, Греция, Канада, Индия, Сирия, Австрия, Франция, Израиль, Япония и многие другие государства.

Свои соболезнования РФ также выразили палестинское движение ХАМАС и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.