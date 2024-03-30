Москва, 30 марта, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Все страны Содружества Независимых Государств (СНГ) решительно осудили бесчеловечный, чудовищный и варварский теракт в «Крокус Сити Холле», заявил 30 марта заместитель генерального секретаря содружества Ильхом Нематов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Все страны СНГ решительно осуждают бесчеловечный, чудовищный, варварский теракт в отношении мирных людей», — сказал он «РИА Новости«после возложения цветов к мемориалу у здания ТРК, чтобы почтить память жертв теракта.

По его словам, накануне, 29 марта, состоялось заседание Экономического совета СНГ, на котором все выразили глубочайшие соболезнования российскому народу и семьям погибшим.

«Выразили уверенность, что организаторы, а особенно заказчики найдутся и понесут наказание, которое они заслуживают по закону Российской Федерации», — заключил Нематов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» на развлекательный центр была совершена атака террористов.

По последним данным, в результате нападения погибли 144 человека. После нападения правоохранители задержали 12 человек, которых позже суд арестовал в качестве обвиняемых в организации теракта.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.