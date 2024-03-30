Москва, 30 марта, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Российские авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю уничтожили 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании и три противокорабельные ракеты «Нептун». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум Крылатая ракета Storm Shadow SCALP

«Авиацией и средствами ПВО за неделю сбито: 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре авиационные управляемые ракеты ADM-160 MALD производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200», — следует из сообщения.

Конашенков добавил, что также за указанный период времени были уничтожены две авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган», а также 1208 беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, российские специалисты впервые показали внутреннее устройство англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow. Они активно изучают применяемые Вооружёнными силами Украины (ВСУ) западные боеприпасы.

Специалисты показали головной обтекатель, сбрасывающийся при обнаружении цели, а также обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где устанавливается взрыватель.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования, запускаемая с самолётов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации.