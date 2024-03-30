Москва, 30 марта, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за неделю более 370 военных на херсонском направлении. Об этом 30 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник потерял более 370 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых пять гаубиц М777 производства США», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работино, Новосёловки, Нестерянки, Пятихаток Запорожской области, Ивановки, Михайловки, Гавриловки и Тягинки Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта Конашенков сообщил, что украинские войска потеряли за сутки на донецком направлении более 300 военных, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113, и три автомобиля. Он отметил, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.