Москва, 30 марта, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю, с 23 по 30 марта, нанесли один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре, сообщило 30 марта Министерство обороны.

Минобороны России. Кадр из видео

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетами «Циркон» и «Кинжал», а также беспилотниками, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«С 23 по 30 марта Вооружёнными силами Российской Федерации нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре», — сказал Конашенков.

В результате ударов были поражены предприятия ВПК, центры принятия решений вооружённых сил и службы безопасности Украины, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты ПВО, энергетики, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наёмников ВСУ, отметил официальный представитель Минобороны. Цели ударов были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Как передавало ИА Регнум, также 30 марта Минобороны сообщило, что в течение недели российские средства ПВО сбили 1208 беспилотников ВСУ и 171 снаряд реактивных систем залпового огня. Также были сбиты 11 ракет Storm Shadow и три ракеты «Нептун»

За указанный период в плен сдались 18 бойцов ВСУ. Потери ВСУ на херсонском, южнодонецком и купянском направлениях составили до 1540 человек. На донецком направлении был освобождён населённый пункт Красное. На авдеевском направлении подразделения ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника.