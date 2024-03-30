Мелитополь, 30 марта, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Жители Мелитополя Запорожской области 30 марта возложили цветы к Вечному огню в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Дарья Антонова ИА Регнум

Депутат законодательного собрания региона, глава запорожского отделения «Движения Первых» Алёна Трокай в своём выступлении произнесла слова поддержки близким погибших и отметила, что террористам нет прощения.

«Это террор чистой воды, абсолютно зверское действие, абсолютно ужасные, необъяснимые поступки, но, к сожалению, в этой трагедии погибли совершенно невинные люди. Мы все ждём, когда справедливость восторжествует», — цитирует Трокай «РИА Новости».

Администрация Мелитополя в свою очередь сообщила, что молодёжь Запорожской области в память о жертвах теракта высадила в городе цветки крокуса.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта, в девятый день после трагедии, у здания «Крокус Сити Холла» прошли траурные мероприятия. Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил панихиду. Жители и гости столичного региона продолжают нести цветы к стихийному мемориалу.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека. Ещё 551 человек пострадал. Силовики задержали 12 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Исполнителям и пособникам были предъявлены обвинения. Девять фигурантов дела арестованы.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.