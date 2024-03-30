Амстердам, 30 марта, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Полиция нидерландского города Эде задержала одного подозреваемого в удержании заложников. Об этом 30 марта сообщила местная полиция в соцсети X.

Соцсети

«Один человек задержан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были освобождены ещё два заложника.

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Как передавало ИА Регнум, днём 30 марта несколько человек были взяты в заложники в городе Эде на востоке Нидерландов.

Отмечалось, что неизвестные захватили в заложники людей в популярном кафе в центре города. О числе захваченных людей и о самих захватчиках информация не приводилась. На место происшествия были направлены несколько подразделений полиции и спецназа. Жителей 150 домов, расположенных рядом, эвакуировали.

Позднее стало известно, что полиция освободила трёх заложников, которых удерживали в кафе.