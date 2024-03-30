Москва, 30 марта, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Российские туристы, застрявшие в Египте из-за санкций Евросоюза против авиакомпании Southwind Airlines, вылетели в Москву. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Туроператоры Coral Travel и PEGAS Touristik оперативно вывезли туристов, «застрявших» в Шарм-эль-Шейхе, рейсом авиакомпании Southwind. Задержка составила 11 часов 14 минут, вылет состоялся в 4:27 местного времени. Туристы ожидали вылета в отелях», — сказано в сообщении АТОР.

Как передавало ИА Регнум, ранее Евросоюз запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines пользоваться европейским воздушным пространством из-за предполагаемых связей с Россией.

Отмечалось, что 28 марта руководящие органы ЕС проинформировали страны содружества о принятом решении, которое немедленно вступило в силу. Они сослались на санкционный регламент от 31 июля 2014 года, который ввёл ограничения в отношении России из-за украинского кризиса.

Перевозчику Southwind Airlines со штаб-квартирой в Анталье запрещено совершать вылеты, перелёты и посадки на территории стран ЕС.

Компания планировала выполнять рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, а также греческий Ираклион. Для неё стали невозможны и полёты в Цюрих.

Воздушные власти Финляндии 25 марта не позволили Southwind Airlines начать полёты между странами из-за того, что авиакомпания якобы находится под контролем российских структур, а не турецких граждан.

На сайте компании указано, что Southwind Airlines основали в Турции в апреле 2022 года для доставки россиян на турецкие курорты. Первый рейс в Россию состоялся в августе 2023 года. В авиакомпании отмечали, что из-за кризиса на Украине ситуация с туризмом в стране ухудшилась, поэтому перевозки нужны для поддержания потока российских туристов.

В конце марта граждане России, направлявшиеся рейсом SM-903 из Шарм-эль-Шейха в Москву, из-за запрета полётов в еврозоне для Southwind Airlines попали в сложную ситуацию. На борту самолёта были пассажиры туроператоров Coral Travel и Pegas Touristik, в компаниях сообщили, что их разместили в отелях.