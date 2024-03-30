Москва, 30 марта, 2024, 14:40 — ИА Регнум. После начала специальной военной операции геополитическая реальность изменилась, в состав России вернулись четыре региона. Об этом 30 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой всем придётся считаться.

Киевский режим и переговоры

29 марта Зеленский впервые заявил, что готов к переговорам с Россией до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года. В интервью CBS он сказал, что если ВСУ выйдут на линию, которую занимали до начала российской специальной военной операции, то лидеры РФ якобы сами согласятся на переговоры. При этом, чтобы ВСУ смогли достичь такого результата, нужны, по его словам, поставки западного оружия и «полная торговая блокада» России.

Зеленский выступает против дипломатического решения кризиса. Ранее он всегда заявлял, что переговоров с Россией не будет до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями). При этом он даже подписал указ о невозможности переговоров с Россией.

Позиция России

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, отмечал Путин, напоминая, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять. Кроме того, по мнению российского лидера, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

В Кремле и МИД РФ неоднократно отмечали, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения Киевом требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что, пока противники России отвергают возможность диалога, специальная военная операция продолжается, главное для Москвы — достижение целей СВО.

Новая геополитическая реальность

Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вернулись в состав России в 2022 году на основании референдумов, на которых подавляющее число жителей этих регионов поддержали вхождение в состав страны.

30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей договоры о воссоединении этих регионов с Россией. 6 октября 2022 года была опубликована новая редакция Конституции России, в которой новые регионы официально включены в состав страны.