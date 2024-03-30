Москва, 30 марта, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин глубоко переживает трагедии, подобные нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

(сс) Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин ставит свечку за упокой погибших в результате теракта в «Крокусе»

По его словам, глава государства «пропускает такие трагедии полностью через себя», однако что именно он переживает, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймёт.

«Поверьте мне, если вы не увидите на его лице слёз, это не значит, что ему не больно», — отметил Песков в видеофрагменте, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые люди ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл им. Муслима Магомаева» в подмосковном Красногорске, открыли огонь по людям, а потом подожгли помещения. По последним данным, в результате теракта погибли 144, пострадали ещё 382 человека.

Директор ФСБ России Александр Бортников 23 марта доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта. В Следственном комитете 28 марта сообщили о задержании ещё одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов. Бортников отметил, что исламисты не могли сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Организаторы и террористы стремились посеять панику и разлад в обществе, но встретили единение и решимость противостоять злу, заявил Владимир Путин 25 марта на совещании по мерам, принимаемым после атаки на «Крокус». Он подчеркнул, что российское общество показало хладнокровным убийцам пример подлинной солидарности, сплочённости и взаимной поддержки.