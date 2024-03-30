Москва, 30 марта, 2024, 18:01 — ИА Регнум. В США никого не интересует, что будет с Украиной в будущем. Об этом 30 марта корреспонденту ИА Регнум заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя статью в американском журнале Forbes, в которой говорится, что главная проблема Украины заключается в том, что американские республиканцы якобы поддерживают Россию.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Ордуханян объяснил, что все события в США сейчас связаны с президентскими выборами, поэтому судьба Украины и российско-американские отношения отошли на второй план. Все решения, которые будут предприняты в отношении европейских проблем, Азиатско-Тихоокеанского региона и американо-китайских отношений, будут рассматриваться как элементы борьбы за президентское кресло — это сейчас главная тема в США.

Он напомнил, что республиканцы блокировали помощь не только Украине, но и частично Израилю, требуя направлять средства на другие нужды, которые они обговаривали ранее, а администрация Байдена фактически их обманула.

По словам эксперта, на президентских выборах, безусловно, будет разыграна украинская тема. В топку этого процесса будет брошены и Украина, и Европа, если это потребуется. Никого не интересует, что будет с Украиной дальше. Кроме того, выделение денег не приведёт к улучшению материально-технического снабжения Украины, потому что долларами нельзя зарядить пушки. А у американцев сейчас нет мощностей производства достаточного количества продукции для поддержки украинской армии. Это невозможно и в Европе, пояснил американист.

«Когда республиканцы заявляют, что они не дадут денег Украине, это не говорит о том, что они пророссийские. Они просто понимают, что эти деньги уйдут в никуда, потому что нет продукта для закупки, ведь снаряды и ракеты не произведены. Поэтому данную статью следует рассматривать как элемент внутриполитической борьбы в США. Не стоит забывать, что в любой момент англосаксы продадут и сдадут кого угодно ради того, чтобы остаться у власти. На кону стоит слишком много, гораздо больше, чем Украина, чем Китай и всё остальное», — заявил Ордуханян.

Если к власти в США придёт экс-президент США Дональд Трамп, то в этой стране начнутся такие изменения, перед которыми падение киевского режима — это просто ничто, и даже санкции против Китая выглядят смехотворно по сравнению с тем, что поставлено на карту, отметил собеседник. Олигархат, который поддерживает президента США Джо Байдена, контролирует активы на сотни триллионов долларов. И эти «фантики» в виде долларов существуют только в глобальном мире и в глобальной экономике. А идея Трампа о том, что всё нужно производить внутри страны, — это для них смертный приговор. Поэтому речи об Украине не идёт. Они уже давно забыли про неё и говорят только по инерции, отметил американист.

Как передавало ИА Регнум, американский журнал Forbes сообщил, что главная проблема Украины заключается не в том, что ей Читайте также: не хватает вооружения, а в том, что американские республиканцы якобы поддерживают Россию. Отмечается, что с октября республиканцы начали блокировать дальнейшую американскую помощь киевскому режиму. В материале подчёркивается, что украинские военные, лишившись американских боеприпасов, стали выпускать не 10 тыс. снарядов в день, а всего 2 тыс.

Обозреватель Джуд Руссо в статье для журнала American Conservative написал, что на Украине экономика рухнула ещё до начала специальной военной операции и что американская помощь не приведёт страну к светлому будущему. По его словам, звучащие от сенаторов Конгресса призывы о финансировании ВСУ являются лишь попыткой нажиться на американских налогоплательщиках. Те, кто продвигает подобные предложения, рассчитывают на наивность простых граждан США, добавил автор.

Телеканал Fox News со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сенатору Джей Ди Вэнсу сообщил, что Вашингтон потратил свыше $113 млрд на помощь Украине с начала конфликта. В сюжете говорится, что в общую сумму помощи также входит финансирование, которое не пошло непосредственно на Украину, но используется для её поддержки. Уточняется, что вместе с пакетами помощи США предоставили Киеву $145 млн и $189 млн в 2022 и 2023 финансовых годах соответственно на базовые расходы, в частности на глобальное здравоохранение и финансирование работы посольств.