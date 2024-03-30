Амстердам, 30 марта, 2024, 14:08 — ИА Регнум. В нидерландском Эде полиция освободила трёх заложников, удерживаемых в кафе. Об этом правоохранители сообщили в соцсети X (бывшая Twitter).

кадр из видео

«Только что были освобождены трое заложников. Ситуация ещё не исчерпана», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, днём 30 марта несколько человек были взяты в заложники в городе Эде на востоке Нидерландов.

Отмечалось, что неизвестные захватили в заложники людей в популярном кафе в центре города. О числе захваченных людей и о самих захватчиках информация не приводилась. На место происшествия были направлены несколько подразделений полиции и спецназа. Жителей 150 домов, расположенных рядом, эвакуировали.