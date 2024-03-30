Москва, 30 марта, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Пожар в здании многофункционального библиотечного комплекса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана полностью ликвидирован, сообщило МЧС 30 марта.

кадр из видео

Пострадавших в результате происшествия не было.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в Москве», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, огонь вспыхнул в здании многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ по адресу 2-я Бауманская улица, дом 10. Над зданием поднимался густой серый дым, людей эвакуировали.

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Возгорание локализовали на площади 40 кв. м. В вузе отметили, что угрозы для жизни или здоровья студентов не было, пожарные оперативно прибыли на место.

Прежде в этом здании находилась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища. Здание, построенное в конце XIX века, в 2016 году внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия Москвы. В феврале 2024 года мэрия Москвы объявила о завершении реставрации здания химлаборатории.