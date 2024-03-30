Варшава, 30 марта, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Предложение Еврокомиссии продлить ещё на один год беспошлинный экспорт украинской сельхозпродукции вызывает гнев руководителей многих стран Евросоюза, фермеры которых страдают от выхода на рынки их государств украинской продукции в огромных объёмах, отметили в своей публикации 30 марта обозреватели издания Foreign Policy.

Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press Протест польских фермеров. Надпись на плакате «Остановите приток сельскохозяйственной продукции из Украины»

Конфликт может вылиться в блокирование вступления Украины в ЕС, а особую роль в ситуации может сыграть Польша, сказано в материале.

«Польша изначально всячески поддерживала (Украину. — Прим. ред.), но в последнее время проявляет гораздо большую сдержанность в отношении Киева и, главное, в отношении его членства в ЕС», — отметили авторы.

Антиукраинские настроения в Польше всё шире распространяются не только среди фермеров, но и среди других граждан, сказано в материале. Это может привести к тому, что власти страны будут возражать против вступления Украины в ЕС, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, польские фермеры проводят акции протеста с ноября 2023 года. Они перекрывают подъезды к КПП на границе с Украиной, железнодорожным развязкам и автотрассы, высыпают зерно из фур с украинскими номерами. Аграрии требуют прекращения беспошлинного импорта украинского продовольствия в Евросоюз, отмечая, что демпинг со стороны украинских производителей приводит к потерям для фермеров всего ЕС.

В марте 2024 года организаторы протестов в Польше, не добившись выполнения своих условий, пообещали парализовать страну. Акции протеста проходят и в ряде других стран Евросоюза.

20 марта Европарламент согласовал продление приостановки пошлин на экспорт сельхозпродукции с Украины ещё на год, до 5 июня 2025 года. Отмечалось, что решение принято с целью поддержать Украину в условиях продолжающегося конфликта.