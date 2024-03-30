Киев, 30 марта, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Правительство Украины приняло постановление о регистрации брака онлайн. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации страны в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В посте уточняется, что для этого пара должна подать заявления через всеукраинский онлайн-сервис «Действие». После этого сотрудник загса проведёт церемонию бракосочетания по видеосвязи, а актовую запись молодожёны подпишут электронной подписью.

«Превращаем ваши мечты в цифровую реальность», — заявило Минцифры.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года на Украине петиция о регистрации партнёрства для разнополых и однополых пар набрала необходимые для рассмотрения президентом страны 25 тыс. голосов.

В тексте петиции указано, что Украина должна легализовать гражданские партнёрства для однополых и разнополых пар, защитив тех, кто защищает эту страну.

В октябре того же года Верховная рада поддержала закон о легализации однополых браков. Одна из авторов инициативы о «зарегистрированных партнёрствах», куда входят однополые союзы, депутат Инна Совсун, заявила, что в поддержку закона выступили Министерство обороны и Министерство юстиции Украины.