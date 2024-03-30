Москва, 30 марта, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Российские FPV-дроны смогут защищать Черноморский флот от украинских безэкипажных катеров, сообщил генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«FPV-дроны в перспективе могут стать эффективным и дешёвым средством поражения безэкипажных катеров противника. Не исключаю, что в перспективе мы увидим «войну дронов» на черноморском направлении», — сказал он «РИА Новости».

Он добавил, что ЦКБР сейчас работает в этом направлении, держит связь с моряками и обучает их специалистов. Специалисты ВМФ проявили очень живой интерес к данной тематике, добавил Кузякин.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта министр обороны России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа на командном пункте Черноморского флота поручил проводить тренировки по отражению атак.

Шойгу поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время суток постоянные тренировки по отражению террористических атак противника. Также министр обороны России поручил установить на корабли дополнительные огневые средства для поражения беспилотников противника.