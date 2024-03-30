Красногорск, 30 марта, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Игроки и тренеры футбольного клуба «Ростов» возложили цветы к стихийному мемориалу около «Крокус Сити Холла».

Известия/Павел Волков

«Нас сюда привело общее горе страны от чудовищного акта, который произошёл. Мы пришли почтить память погибших и поддержать тех, кто в больнице находится, людей, которые были в зале. Мы скорбим вместе со всей страной. Мы вместе с руководством, с футболистами, с тренерским штабом приняли решение приехать, возложить цветы и отдать дань памяти», — сказал журналистам помощник главного тренера команды Виктор Онопко.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта «Ростов» в Москве провёл матч с «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу ростовчан.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. По последним официальным данным, в результате теракта погибли 144 человека. Пострадал 551 человек, сообщило 30 марта главное управление МЧС по Московской области.

Силовики задержали 12 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Исполнителям и пособникам были предъявлены обвинения. Девять фигурантов дела арестованы.

Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

СК проверяет причастность спецслужб Украины к организации теракта, сообщило ведомство 29 марта. Исполнителей преступления координировали через мессенджер Telegram. По указанию координатора террористы после совершения теракта направились к границе с Украиной, в Киеве им обещали выплатить вознаграждение.