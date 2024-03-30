В Нидерландах неизвестные захватили заложников в кафе
Амстердам, 30 марта, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Несколько человек были взяты в заложники в городе Эде на востоке Нидерландов. Об этом 30 марта сообщила нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Отмечается, что неизвестные захватили в заложники людей в популярном кафе в центре города. О числе захваченных людей и о самих захватчиках пока ничего не известно.
На место происшествия были направлены несколько подразделений полиции и спецназа. Жителей 150 домов, расположенных рядом, эвакуировали.
Как ранее передавало ИА Регнум, в январе в немецком городе Ульм в федеральной земле Баден-Вюртемберг неизвестный захватил в заложники четырёх человек в кафе Starbucks.
Также сообщалось, что вооружённый мужчина захватил в качестве заложников сотрудников предприятия Procter & Gamble в Стамбуле. Предположительно захватом заложников нападавший протестовал против событий в секторе Газа.