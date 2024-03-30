Амстердам, 30 марта, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Несколько человек были взяты в заложники в городе Эде на востоке Нидерландов. Об этом 30 марта сообщила нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Отмечается, что неизвестные захватили в заложники людей в популярном кафе в центре города. О числе захваченных людей и о самих захватчиках пока ничего не известно.

На место происшествия были направлены несколько подразделений полиции и спецназа. Жителей 150 домов, расположенных рядом, эвакуировали.

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Как ранее передавало ИА Регнум, в январе в немецком городе Ульм в федеральной земле Баден-Вюртемберг неизвестный захватил в заложники четырёх человек в кафе Starbucks.

Также сообщалось, что вооружённый мужчина захватил в качестве заложников сотрудников предприятия Procter & Gamble в Стамбуле. Предположительно захватом заложников нападавший протестовал против событий в секторе Газа.